С равными возможностями: более 900 семей в Псковской области получили доступ к высокоскоростному интернету

12:05, 18 июля 2023, ПАИ

Более 900 домохозяйств в шести населённых пунктах Псковской области получили доступ к скоростному интернету и современным цифровым сервисам от «Ростелекома» в первом полугодии 2023 года. Провайдер построил оптическую инфраструктуру в шести районах: Псковском, Палкинском, Себежском, Куньинском, Пушкиногорском и Новоржевском. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Специалисты компании модернизировали устаревшие медные линии связи, а в дома некоторых населённых пунктов провели оптику впервые. При строительстве сети использовалась технология PON (от англ. Passive optical network, пассивная оптическая сеть). Индивидуальный кабель, который заводится непосредственно в квартиру или частный дом, обладает надежностью при эксплуатации и обеспечивает высокую скорость и качество передачи данных. Абоненты могут выходить в интернет на скорости до 800 Мбит/с (в зависимости от выбранного тарифа), пользоваться видеосервисом Wink, домашним видеонаблюдением и другими цифровыми решениями.

Жительница деревни Паклино Надежда Комкова: «Мы живём за городом, проводного интернета до этого не было, только мобильный. Конечно, этих скоростей не хватало. Сейчас «Ростелеком» построил оптику, чего мы очень ждали. У нас подключены интернет и телевидение, скорость и соединение стабильные».

Волоконно-оптическая инфраструктура появилась не только в многоквартирных домах, но и в частном секторе. Благодаря этому современные телеком-сервисы теперь доступны в 558 квартирах и в 382 индивидуальных жилых домах.

Директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова: «Ростелеком продолжает строить и модернизировать линии связи не только в областных центрах, но и на всей территории региона. Оптика постепенно появляется даже в отдаленных населённых пунктах. Жители городов, сёл и деревень получают равные возможности при подключении к высокоскоростному интернету. Всё больше псковичей становятся абонентами «Ростелекома», чтобы работать удаленно, общаться с близкими и друзьями онлайн, пользоваться образовательными и развлекательными платформами».

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