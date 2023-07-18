Вечерняя экскурсия пройдёт в Псковском кремле 21 июля

11:48, 18 июля 2023, ПАИ

Театрализованная вечерняя экскурсия состоится в Псковском кремле 21 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Сборная вечерняя экскурсия с элементами театрализации пройдёт в Псковском кремле в пятницу, 21 июля, в 18:00. Участники пройдут по территории Крома в сопровождении стрельца или жены князя.

В ходе путешествия гости заглянут в потаенные уголки Псковского кремля, узнают историю строительства крепости и основы вечевого строя независимой Псковской земли.

Изюминкой вечерней экскурсии станет посещение погруженной в темноту Власьевской башни, с вершины которой гости смогут насладиться красотами вечернего города и своими глазами оценить мощь неприступных псковских стен.