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Общество

Что делать при отсутствии квитанции, объяснили псковичам в «Экопроме»

Жители ряда населённых пунктов Псковской области жалуются на отсутствие квитанций. Об этом ПАИ сообщили в ООО «Экопром».

«Прежде всего это коснулось жителей удалённых и малочисленных деревень и связано с закрытием отделений «Почты России» или отсутствием почтальонов», – отметили в компании.

Фото: филиал ООО «Экопром»

Там подчеркнули, что Псковские коммунальные системы ежемесячно формируют квитанции за услугу по обращению с ТКО и направляют их в адрес «Почты России» для дальнейшей доставки адресатам. «Однако из-за проблем с доставкой некоторые квитанции не доходят до почтовых ящиков, что может привести к непредвиденным финансовым сложностям», – добавили в «Экопроме».

В компании предупредили, что игнорирование факта отсутствия квитанций может стать причиной начисления пени и неоправданных финансовых потерь. Так, псковичи могут получить квитанцию с долгом за несколько месяцев или даже лет.

«Для того чтобы не стать злостным неплательщиком и не получить в конце концов судебный приказ с долгом, рекомендуем в тех районах, куда «Почта России» не доносит платежный документ, оплачивать услугу по последней квитанции, предварительно уточнив сумму платежа в АО «ПКС» по телефону 8 (8112)-291-868», – рассказали в компании.

Кроме того, филиал ООО «Экопром» предоставляет гражданам возможность получать электронный платежный документ за услугу «обращение с ТКО» на электронную почту. Для этого необходимо на официальном сайте заполнить форму заявления с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес Регионального оператора ТКО.

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