ЦУР Псковской области продолжает обучать специалистов работе в соцсетях
Специалисты Центра управления регионом Псковской области провели обучающий семинар для сотрудников подведомственных учреждений органов социальной защиты, посвященный работе в социальных сетях. Мероприятие прошло 14 июля и собрало более 30 администраторов госпабликов, которые заинтересованы в эффективной работе в онлайн-пространстве. Об этом ПАИ сообщили в ЦУР.
На семинаре спикеры поделились своими знаниями и опытом в области эффективной работы в социальных сетях. Также участники рассмотрели различные инструменты продвижения групп и страниц, а также обсудили критерии качественного контента. «Гости мероприятия получили ценные рекомендации и ответы на вопросы, связанные с ведением официальных страниц», – отметили в Центре управления регионом.
Там подчеркнули, что благодаря проведению таких мероприятий, организованных ЦУР Псковской области, участники смогут оптимизировать ведение официальных страниц и повысить их эффективность. «Обмен опытом и знаниями позволяет развиваться в сфере социальных сетей и лучше взаимодействовать с аудиторией», – заключили в ЦУР.
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