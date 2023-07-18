ЦУР Псковской области продолжает обучать специалистов работе в соцсетях

11:08, 18 июля 2023, ПАИ

Специалисты Центра управления регионом Псковской области провели обучающий семинар для сотрудников подведомственных учреждений органов социальной защиты, посвященный работе в социальных сетях. Мероприятие прошло 14 июля и собрало более 30 администраторов госпабликов, которые заинтересованы в эффективной работе в онлайн-пространстве. Об этом ПАИ сообщили в ЦУР.

На семинаре спикеры поделились своими знаниями и опытом в области эффективной работы в социальных сетях. Также участники рассмотрели различные инструменты продвижения групп и страниц, а также обсудили критерии качественного контента. «Гости мероприятия получили ценные рекомендации и ответы на вопросы, связанные с ведением официальных страниц», – отметили в Центре управления регионом.

Там подчеркнули, что благодаря проведению таких мероприятий, организованных ЦУР Псковской области, участники смогут оптимизировать ведение официальных страниц и повысить их эффективность. «Обмен опытом и знаниями позволяет развиваться в сфере социальных сетей и лучше взаимодействовать с аудиторией», – заключили в ЦУР.