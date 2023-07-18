Директор ФК «Псков» рассказал о принципиальном противостоянии против «Луки Энергия» на Кубке России

17:32, 18 июля 2023, ПАИ

Директор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал о матче против «Луки Энергия» на Кубке России, который пройдёт в начале августа на стадионе «Машиностроитель».

«Мне сложно сказать по поводу шансов [на победу. – ПАИ], потому что «Луки-Энергия» играет на профессиональном уровне. Насколько мне известно, у них кардинально обновляется состав. Сейчас они готовятся. Первый тур у них начнётся 22 июля. У нас сейчас закончился первый круг на чемпионате Северо-Запада. Соответственно мы сейчас играем на первенство области. Наш клуб представляют местные воспитанники, приезжих игроков у нас нет. Средний возраст у нас в районе 18 лет. Я могу сказать, что мы однозначно дадим бой. Для нас это принципиальное противостояние, поэтому мы будем усиленно готовиться к этому матчу», – прокомментировал Владимир Бабинин.

Также директор отметил реформацию Кубка России по футболу: «Понятно, что мы не имеем статус профессионального клуба, но такая реформация проведения соревнований Российским футбольным союзом даёт право любительским клубам хотя бы немножко приобщиться к профессиональному футболу».

«Я рад, что в нашем городе есть стадион, который подходит для проведения профессиональных матчей. Одним из условий участия в этих соревнованиях было наличие стадиона, который соответствует критериям и имеет сертификацию не ниже четвёртой категории. Такой стадион у нас есть, поэтому нам и подтвердили проведение первого домашнего матча. Другим условием участия в этом соревновании было то, чтобы к нам приехала профессиональная команда. Чтобы болельщики нашего клуба пришли поболеть за своих парней. Сейчас я собирался с коллегами. Для проведения игры РФС выдвигает и медийные требования, и требования по самоорганизации матча. Будем определяться, как осветить нам этот матч. Я думаю, что мы разрекламируем его, чтобы максимально привлечь зрителя на классическое противостояние», – рассказал директор ФК «Псков».