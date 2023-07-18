Более 1,5 тысячи человек посетили фестиваль раннесредневековой культуры в Изборске

12:11, 18 июля 2023, ПАИ

Более 1,5 тысячи человек посетили фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг», который прошёл 15 июля на Труворовом городище Изборска. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея.

В этом году на фестивале прошли соревнования в память об участнице клуба «Усадьба» Анне Быковой, умершей десять лет назад.

Участники фестиваля смогли проявить свои лучшие качества, показывая мастерство для зрителей. Реконструкторы изготовили аутентичные игрушки для детской колыбельной, приняли участие в кулинарном конкурсе и карпатской эстафете.

Фестиваль «Исаборг» из года в год представляет для зрителей уникальную возможность не только посмотреть на массовые сражения и лучные турниры, но и знакомит их со многими явлениями и предметами повседневной бытовой культуры жителей Древней Руси.

Помимо военной программы, в этом году для зрителей фестиваля были организованы различные мастер-классы и ремесленные площадки. Гости Изборска смогли попробовать себя в ткачестве на дощечках и изготовлении усатого перстня, сыграть в старинные настольные игры и пострелять из лука, узнать секреты раннесредневековой кухни и многое другое.

О том, как проходил фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг», смотрите в нашем фоторепортаже.