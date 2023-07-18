До +23 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 19 июля

12:36, 18 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 19 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Днём местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +18 до +23 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.