До +23 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 19 июля
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 19 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Днём местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +18 до +23 градусов.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 июля 2023
Стало известно, с какими вопросами псковичи чаще всего обращаются к детскому омбудсмену