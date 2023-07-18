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Общество

Более 20 дорог и тротуаров ремонтируют в Пскове

Более 20 дорог и тротуаров ремонтируют в Пскове летом. Об этом сообщил начальник УГХ администрации Пскова Александр Грацкий на брифинге в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

«Если посмотреть на карту ремонта, то мы работаем практически во всех районах города, не забываем и частные сектора, и основные улицы. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выполняется ремонт на улице Труда. Ремонт идёт также на улице Коммунальной, продолжается капитальный ремонт на улице Яна Фабрициуса. Это самые основные аспекты магистрали. Также идёт вовсю ремонт Октябрьского проспекта. В ближайшее время начнётся ремонт Крестовского шоссе, улицы Николая Васильева», – рассказал Александр Грацкий и добавил, что работы на путепроводе и улице Индустриальной уже заканчивают.

Также он добавил, что идёт активный ремонт дорожного полотна в рамках восстановления изношенных слоев покрытия.

«Некоторые улицы либо не требуют глобального ремонта, либо из-за большого объёма работ везде выполнить ремонт целиком мы не можем. К таким объектам относятся участки улицы Леона Поземского, Рижский проспект, Шестака. Также будет выполнено асфальтирование на улице Народной», – отметил Александр Грацкий.

Он подчеркнул, что основные работы выполняются при благоприятных погодных условиях. Поэтому сроки выполнения ремонта основных магистралей установлены до конца лета.

«Какие-то отдельные объекты будут ремонтироваться до конца сентября, в октябре. Улица Яна Фабрициуса – единственный ноябрьский объект, и то потому, что там будет выполнено благоустройство», – рассказал спикер.

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