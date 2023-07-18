Каждый год в Пскове ремонтируют всё больше дворовых проездов – Александр Грацкий

15:33, 18 июля 2023, ПАИ

Всё больше дворовых проездов ремонтируют с каждым годом в Пскове. Об этом сообщил начальник УГХ администрации Пскова Александр Грацкий на брифинге в медиацентре ПАИ.

«За последние год-два мы проработали возможность выполнения ремонта дворовых проездов в рамках дорожного фонда, областных субсидий. В этом году запланировано отремонтировать шесть – девять проездов, и работы не останавливаются. Также уже заложены деньги на ремонт дворовых проездов в следующем году», – рассказал Александр Грацкий.

По его словам, выбор проездов для последующего ремонта осуществляется по совокупности факторов, главным из которых становятся активные жители города.

«Изношенных проездов у нас очень много, и большую роль играют жители нашего города. При плотном взаимодействии псковичей и депутатов мы понимаем, где нужно в первую очередь сделать ремонт. Хочется сказать, что жители стали намного активнее включаться в жизнь города. Выстроился конструктивный диалог, начали больше и лучше сформировываться пожелания граждан. В этом взаимодействии как раз и рождается результат», – подчеркнул спикер.

Он также отметил, что благодаря активным и внимательным псковичам удаётся вовремя заметить какие-то мелкие недочёты в ремонте и исправить их.