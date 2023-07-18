Вступительные экзамены для абитуриентов начались в ПсковГУ

15:10, 18 июля 2023, ПАИ

Вступительные экзамены для выпускников колледжей, училищ, а также тех, кто получает второе высшее образование, начались в ПсковГУ. Вчера абитуриенты сдали испытание по русскому языку, а сегодня приступили к написанию тестов по математике и английскому языку, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

«После просмотра множества вузов Псковский государственный университет заинтересовал меня больше всего», – поделилась Анна Гришнюк.

Девушка окончила техникум в Ростовской области, но продолжить обучение решила в псковском вузе, так как её привлек сайт университета, где выпускница сразу нашла направление, которое ей понравилось, – «Экономическая безопасность».

Напомним, что в этом году вступительные испытания в ПсковГУ сдают около 700 абитуриентов, включая иностранных.