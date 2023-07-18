50 километров велодорожной сети появится в Пскове

14:20, 18 июля 2023, ПАИ

Около 50 километров сети велодорожек появится в Пскове. Об этом сообщил начальник УГХ администрации Пскова Александр Грацкий на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Сейчас уже заканчивается проектирование полноценной сети велодорожек. Это порядка 50 километров связанной велодорожной сети», – отметил он.

По словам Александра Грацкого, в текущем году планируется закончить проектирование. Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. В первую очередь будет использована существующая сеть, где выделят полосу движения велосипедистов, установят знаки и нанесут разметку. Также запланировано строительство новых велодорожек. Проект реализуют в течение ближайших двух-трёх лет.

«Планируем, чтобы следующим летом уже появилась связанная сеть велодорожек, хотя бы по историческому городу, на Завеличье, Запсковье, в центре. Будут полностью связаны районы и уже от центра сеть пойдёт на расширение. Торги будут уже в этом году, а дальше всё зависит от погодных условий», – заключил начальник УГХ администрации Пскова.