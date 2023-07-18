Участок улицы Коммунальной расширят в Пскове
Участок улицы Коммунальной на пересечении с Восточным проездом расширят в Пскове. Об этом сообщил начальник УГХ администрации Пскова Александр Грацкий на брифинге в медиацентре ПАИ.
«Подрядчик уже приступил к работам по расширению данного проезда, чтобы сделать из двух полос три. В планах – в течение недели-полутора завершить работы по дорожной одежде и приступить к асфальтированию. Работы закончатся в начале августа», – заявил он.
По его словам, на данный момент подрядчик заканчивает перенос светофорного объекта.
Также Александр Грацкий добавил, что в рамках исполнения муниципального контракта будет полностью восстановлена зелёная зона, где сейчас осуществляется складирование материалов.
Стало известно, с какими вопросами псковичи чаще всего обращаются к детскому омбудсмену