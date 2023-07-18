В Псковской области лось погиб под колёсами поезда

14:54, 18 июля 2023, ПАИ

Проверка по факту гибели лося на железнодорожных путях проводится в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В прошлые выходные в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение от диспетчера о том, что на перегоне станций в Новосокольническом районе пассажирский поезд совершил наезд на лося.

Установлено, что животное перебегало железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Зверь погиб от ушибов, полученных при столкновении с составом. Задержка поезда составила 26 минут.

В настоящее время великолукские полицейские проводят проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Это не единичный случай гибели диких животных в результате травмирования железнодорожным составом. В летний период лоси становятся активными и часто мигрируют из лесов на водоёмы, в том числе через железнодорожные переезды», – отметили в ведомстве.