Итоги проекта «Я б в рабочие пошёл» подвели в псковской Деревне-SOS

18:01, 18 июля 2023, ПАИ

Проект «Я б в рабочие пошёл» завершился в Детской деревне - SOS Пскова. Технологию профориентационной работы с подростками и молодёжью из приёмных семей» реализовали с использованием гранта президента РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

«Планировалось, что после мероприятий проекта трудоустроиться на рабочую специальность захотят 18 участников, но их оказалось почти вдвое больше», – отмечается в сообщении.

Команда проекта проводила для подростков 12-15 лет и молодёжи 16-23 лет из приёмных семей мероприятия, направленные на формирование положительного отношения к рабочим профессиям и готовности работать в них. В учреждении отметили, что активное участие принимали не только специалисты, но и приёмные родители: они помогали выявить профессиональные качества детей и поддержать их выбор.

На тренингах подростки из приёмных семей выбирали профессию, планировали поступление в профессиональный колледж, осваивали практически значимые навыки поиска работы, прохождения конкурсного отбора при трудоустройстве. Некоторые старшие ребята заинтересовались работой в качестве самозанятых, продвижением произведённой ими продукции через интернет.

В рамках проекта для детей провели экскурсии на предприятия. Вместе с приёмными мамами на экскурсиях ребята увидели, как выпекают хлеб, шьют одежду, выращивают овощи и цветы, шьют удобную и модную одежду, занимаются рукоделием, делают стрижки, причёски и макияж в парикмахерской, производят мебель из дерева и детали для машин, узнали, как чинят автомобили.