О футбольном дерби между «Псковом» и «Луки-Энергия» рассказал Александр Коновалов

20:23, 18 июля 2023, ПАИ

Президент Федерации футбола Псковской области Александр Коновалов в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал о кубковом дерби между «Псковом» и «Луки-Энергия», которое состоится на стадионе «Машиностроитель» в начале августа.

«Вход будет бесплатный. Матч назначен в вечернее время, по всей видимости, первого числа. Сейчас как раз будем согласовывать с великолучанами, чтобы им игра была не в ущерб соревновательному графику. Стадион «Машиностроитель» когда-то собирал до 14 тысяч болельщиков. Хотелось бы, чтобы для нас это вернулось», – отметил Александр Коновалов.

«В первую очередь, действительно, это дерби. Великолучане и псковичи являются давними соперниками на футбольном поле с богатой историей противостояния. Посмотрим, что получится в этот раз. Всё-таки великолукский клуб играет во втором дивизионе, но у него очень омолодился состав. Псковичи, к сожалению, не являются профессиональным клубом и играют в третьем дивизионе, хотя у них в активе есть и профессиональные игроки, которые отстаивали честь флага «Псков-747», – рассказал Александр Коновалов.

«Мы, конечно, будем призывать всех прийти на этот матч, потому что не так часто в Пскове проходят знаковые футбольные мероприятия, к нашему сожалению. Поэтому будем просить донести до жителей нашего города, что такой матч состоится», – поделился президент Федерации футбола Псковской области.

Также Александр Коновалов рассказал о своём отношении к предстоящей игре: «Для меня, наверное, этот матч будет с ностальгическими нотками. Думаю, что не только для меня».