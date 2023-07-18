Псковское УФАС оштрафовало соцсеть «ВКонтакте»

15:26, 18 июля 2023, ПАИ

Псковское УФАС оштрафовало социальную сеть «ВКонтакте» за непредоставление информации о владельце страницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее УФАС рассматривала дело, возбужденное по признакам нарушения закона о рекламе. Один из псковских фотографов в рекламном посте на своей странице в социальной сети использовал фразу «самое лучшее соотношение цена-качество», тем самым некорректно сравнил свои услуги с услугами конкурентов.

Для установления владельца страницы, на которой была размещена спорная реклама, ведомство направило запрос в соцсеть «ВКонтакте».

«Однако «ВКонтакте» отказалась предоставить данную информацию, ссылаясь на неправильное оформление запроса. Соцсеть указала на то, что подпись должностного лица, от чьего имени был составлен запрос, не была заверена печатью ведомства. По мнению представителей соцсети «ВКонтакте», печать является подтверждения подлинности подписи», – отметили в ведомстве.

УФАС обратило внимание представителей соцсети «ВКонтакте», что запрос был оформлен в соответствии с инструкцией, разработанной ФАС России. Инструкция определяет четкий перечень документов, при оформлении которых ставится печать с изображением государственного герба Российской Федерации. Запрос информации в рамках рассмотрения дел к таким документам не относится.

«Запрос УФАС был направлен на официальном бланке, подписан заместителем руководителя ведомства и содержал контактные данные исполнителя, с которым сотрудник соцсети «ВКонтакте» мог связаться в случае возникновения сомнений в достоверности документа», – рассказали в ведомстве.

Антимонопольная служба отметила, что непредставление информации, предусмотренной законодательством о рекламе, создало препятствия для осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о рекламе, и вынесла постановление о наложении штрафа соцсети «ВКонтакте» в размере 101 тысячи рублей.