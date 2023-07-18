Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Участникам форума «Истоки» рассказали о тайнах музея

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова приняла участие в образовательной программе молодежного историко-культурного форума «Истоки», который проходит сейчас в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На смене «Историко-культурное наследие» Светлана Мельникова представила слушателям развернутую лекцию, в которой рассказала об истории музея-заповедника, особенностях формирования фондовых коллекций, организации выставок и экспозиций.

Особое внимание на встрече уделили теме привлечения в музей молодежи. В учреждении рассказали, для этого в Пскове предлагают школьникам и студентам интересные событийные мероприятия, проводится большая воспитательная работа, организуются разнообразные познавательные мастер-классы и занятия, а также активно используются «Пушкинские карты».

«Мы должны быть интересны молодым людям, говорить с ними на одном языке, использовать доступные и понятные способы донесения информации, – поделилась Светлана Мельникова. – И огромное место в этой работе отводится семье. В ней должны формироваться задатки самосознания, причастности к великой стране и великим событиям».

Во время лекции Светлана Мельникова также рассказала о фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский», который второй раз прошел на территории Псковского кремля, цикле патриотических образовательных программ «Потягнем за Отечество» и других проектах, наработки которых можно применять в других учреждениях культуры.

По итогам встречи 20 участников, которые проявят себя в разработке собственных проектов по музейному направлению, будут приглашены на авторскую экскурсию в Псковский музей-заповедник.

Напомним, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 июля 2023

Выставка о кукольном городе откроется в Пскове 20 июля

18 июля 2023

Участникам форума «Истоки» рассказали о тайнах музея

18 июля 2023

Концерт органной музыки смогут посетить псковичи 23 июля

18 июля 2023

Ремонт модельной библиотеки в Пскове находится в завершающей стадии

18 июля 2023

Более 1,5 тысячи человек посетили фестиваль раннесредневековой культуры в Изборске

18 июля 2023

Детский экологический поход стартовал в Полистовском заповеднике

18 июля 2023

В Псковской области снимут несколько художественных фильмов

17 июля 2023

В Красногородском районе прошли митинги в честь памятных дат освобождений деревень


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...