Участникам форума «Истоки» рассказали о тайнах музея

15:50, 18 июля 2023, ПАИ

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова приняла участие в образовательной программе молодежного историко-культурного форума «Истоки», который проходит сейчас в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

На смене «Историко-культурное наследие» Светлана Мельникова представила слушателям развернутую лекцию, в которой рассказала об истории музея-заповедника, особенностях формирования фондовых коллекций, организации выставок и экспозиций.

Особое внимание на встрече уделили теме привлечения в музей молодежи. В учреждении рассказали, для этого в Пскове предлагают школьникам и студентам интересные событийные мероприятия, проводится большая воспитательная работа, организуются разнообразные познавательные мастер-классы и занятия, а также активно используются «Пушкинские карты».

«Мы должны быть интересны молодым людям, говорить с ними на одном языке, использовать доступные и понятные способы донесения информации, – поделилась Светлана Мельникова. – И огромное место в этой работе отводится семье. В ней должны формироваться задатки самосознания, причастности к великой стране и великим событиям».

Во время лекции Светлана Мельникова также рассказала о фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский», который второй раз прошел на территории Псковского кремля, цикле патриотических образовательных программ «Потягнем за Отечество» и других проектах, наработки которых можно применять в других учреждениях культуры.

По итогам встречи 20 участников, которые проявят себя в разработке собственных проектов по музейному направлению, будут приглашены на авторскую экскурсию в Псковский музей-заповедник.

Напомним, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.