Ретроградная Венера: как не потерять любовь и деньги

11:21, 19 июля 2023, ПАИ

В ближайшие полтора месяца, с 23 июля по 6 сентября, нас ждёт период ретроградной Венеры. На что обратить внимание и как снизить возможные риски, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

Обычно все боятся ретроградного Меркурия, но тут обратный финт ушами и не только делает другая, не менее важная планета, которая отвечает за любовь, деньги, красоту, имидж и партнёрство в целом. Мы ощутим влияние энергий Венеры во всех этих сферах. Насколько сильно это коснётся лично вас, как всегда, зависит от индивидуального гороскопа. Я рассказываю лишь о средней температуре по больнице.

Ретроградное движение любой планеты всегда предполагает возврат к старым темам по её профилю, окончание незавершенных дел, как сказали бы психологи, закрытие гештальтов. Поэтому не стоит удивляться СМС в ночи от бывших, которых вы не слышали несколько лет. Может, правда, оказаться, что в роли такого бывшего или бывшей окажетесь вы сами. Прежде чем рука потянется к телефону, трижды подумайте. По астрологической статистике камбэки, совершенные на ретро-Венере, недолговечны и ничем хорошим, как правило, не заканчиваются. Как только Венера снова развернется в прямое движение, желание продолжать возобновленные отношения, скорее всего, пропадёт тоже. Вновь начатые отношения в этот период тоже рискуют оказаться недолговечными. Да, сейчас свадебная пора, но для свадеб период ретроградной Венеры также считается неудачным. Астрологи собрали статистику, согласно которой браки, заключенные в это время, заканчиваются разводом в три раза чаще. Кстати, развод, во всяком случае его официальная часть, тоже не очень хорошая идея на ретро-Венере. Потом долго будете довыяснять отношения.

Хочу также сказать несколько слов о супружеских парах, в отношениях которых есть проблемы. Все, что вы недосказали, недовыяснили раньше, опять станет актуальным. Если в ваших отношениях есть проблемы, на которые вы долго закрывали глаза, они обязательно высветятся в период ретро-Венеры. Нежизнеспособные пары рискуют расстаться. Для стабильных отношений это пора переосмысления и выхода на новый уровень.

Как снизить риски неблагоприятного развития событий? Возвращайтесь вдвоём в своё прошлое: вспоминайте моменты знакомства, воссоздайте атмосферу и декорации первого свидания, пересматривайте ранние совместные фото. Ну и просто поговорите по душам, если есть наболевшие темы.

Период ретро-Венеры — неудачное время для запуска новых проектов в сфере дизайна, моды, красоты, поиска новых бизнес-партнёров. Если есть возможность повременить с важными стартами, лучше отложить их до середины сентября. Зато можно доделывать и усовершенствовать старые проекты.

Для кардинальной смены имиджа или выбора радикально новой стрижки период тоже не подходит — изменения не будут удачными и, скорее всего, вы будете разочарованы. Также не стоит делать пластические операции, очень велик риск, что что-то пойдёт не так. Зато можно переделывать неудачные. Время ретро-Венеры даёт шанс на исправление допущенных ошибок. Аккуратнее с уколами красоты и любыми процедурами, нарушающими целостность кожных покровов. Если есть возможность, лучше вообще от них отказаться.

Остерегайтесь покупать дорогие вещи — вполне возможно, что по окончании периода ретроградной Венеры они вам резко разонравятся и вы пожалеете о впустую потраченных деньгах.

Зато можно возвращать в магазины неудачные покупки. Возврат пройдёт без лишних проволочек. Если вы торгуете косметикой, парфюмерией, украшениями, женской одеждой, предметами интерьера, дизайнерскими вещами – период реторо-Венеры поможет сбыть залежалый товар, который раньше никак не хотел продаваться.

На ретро-Венере не стоит давать в долг и брать потребительские кредиты. У того, кто берет в долг, могут измениться обстоятельства, и вернуть деньги будет гораздо сложнее.