Банк ДОМ.РФ начал выдавать кредиты на строительство модульных гостиниц

16:25, 18 июля 2023, ПАИ

Банк ДОМ.РФ предложил кредитный продукт для строительства всесезонных модульных гостиниц. На эти проекты инвесторы смогут получить от 100 миллионов рублей на срок до семи лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

В банке уже находятся на рассмотрении два десятка заявок на строительство таких объектов в восьми регионах: в Московской, Кемеровской, Калининградской, Новгородской областях, в Дагестане, Северной Осетии, Карелии и Краснодарском крае.

«Всесезонные модульные гостиницы – один из наиболее популярных и востребованных сегодня форматов размещения. Они не являются капитальными зданиями и имеют ряд преимуществ – короткие сроки возведения, возможность размещения на особо охраняемых природных территориях, а также экономия при строительстве за счёт инженерных и земляных работ. Ожидаем высокий спрос на продукт, до конца года объём выданного по данному треку финансирования может достигнуть 3 млрд рублей», – отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Никитин.

Он добавил, что данное направление важно для развития внутреннего туризма, демонстрации исторического и культурного наследия. Эксперты Банка ДОМ.РФ отмечают высокий потенциал данного формата проживания туристов.

Банк ДОМ.РФ предоставляет кредиты на проекты строительства туристической инфраструктуры с 2021 года. Портфель одобренных проектов уже превысил 50 миллиардов рублей. В девяти регионах страны будут созданы гостиницы уровня комфорта и обслуживания от трёх звезд с номерным фондом более двух тысяч единиц.