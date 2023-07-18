Псковский опыт по эффективному взаимодействию с предпринимателями отмечен на премии «Мой бизнес»
Псковский опыт по эффективному взаимодействию с бизнесом был отмечен на премии «Мой бизнес», итоги которой подвели на форуме «Мой бизнес-лагерь» в Карачаево-Черкесии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Псковская область была отмечена в номинации «Эффективное взаимодействие с бизнесом» по направлению «Признание профессионального сообщества». Специалисты оценили интеллектуальную игру «Бизнес-знаток» по мотивам «Что? Где? Когда?», организованную псковским Центром «Мой бизнес».
Диплом победителя в рамках мероприятия вручили руководителю регионального Центра «Мой бизнес» Анастасии Ивановой.
Премия «Мой бизнес» – это поиск и масштабирование лучших практик, решений поддержки бизнеса. Лучшие практики оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли депутаты Госдумы, ректоры ведущих вузов, представители общественных организаций и центров «Мой бизнес». Всего было заявлено 400 проектов, из которых отобрано 39 проектов из 30 регионов по 16 номинациям.
Отметим, что работа центров «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Стало известно, с какими вопросами псковичи чаще всего обращаются к детскому омбудсмену