Псковский опыт по эффективному взаимодействию с предпринимателями отмечен на премии «Мой бизнес»

16:17, 18 июля 2023, ПАИ

Псковский опыт по эффективному взаимодействию с бизнесом был отмечен на премии «Мой бизнес», итоги которой подвели на форуме «Мой бизнес-лагерь» в Карачаево-Черкесии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковская область была отмечена в номинации «Эффективное взаимодействие с бизнесом» по направлению «Признание профессионального сообщества». Специалисты оценили интеллектуальную игру «Бизнес-знаток» по мотивам «Что? Где? Когда?», организованную псковским Центром «Мой бизнес».

Диплом победителя в рамках мероприятия вручили руководителю регионального Центра «Мой бизнес» Анастасии Ивановой.

Премия «Мой бизнес» – это поиск и масштабирование лучших практик, решений поддержки бизнеса. Лучшие практики оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли депутаты Госдумы, ректоры ведущих вузов, представители общественных организаций и центров «Мой бизнес». Всего было заявлено 400 проектов, из которых отобрано 39 проектов из 30 регионов по 16 номинациям.

Отметим, что работа центров «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».