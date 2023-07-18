Движение на участках трёх улиц ограничат в Пскове

16:54, 18 июля 2023, ПАИ

Движение транспорта на участках трёх улиц ограничат в Пскове в связи с проведением дорожных работ, сообщается в телеграм-канале администрации города.

Так, с 19 июля по 1 августа с 8:00 до 18:00 будет закрыто движение для транспорта по одной полосе проезжей части улицы Максима Горького в районе пересечения с Интернациональным переулком при движении от Комсомольской площади в сторону улицы Коммунальной.

С 20 по 22 июля закрывается для движения транспорта участок улицы Киселёва в районе здания № 1. Ночью дорога будет открыта.

С 24 по 28 июля закроют для проезда участок улицы Кузбасской Дивизии в районе дома № 4. Ночью автомобильная дорога будет открыта. На время проведения работ на участке улицы Киселёва от Мироносицкого кладбища до улицы Кузбасской Дивизии будет введено двустороннее движение.