Бомбу времён войны уничтожили под Псковом

16:29, 18 июля 2023, ПАИ

Взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны уничтожили на спецполигоне в деревне Кислово Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Авиабомба уничтожена в 16:00. Все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено», – отметили в пресс-службе.

Отметим, что в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Псковской области поступила информация о том, что в районе посёлка Учхоз обнаружили взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Сотрудники Невского Краснознаменного ордена Жукова спасательного центра МЧС России имени Ленсовета 18 июля идентифицировали его как авиационную бомбу ФАБ-50. Находку транспортировали на специальный полигон, чтобы уничтожить.