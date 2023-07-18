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Общество

Бомбу времён войны уничтожили под Псковом

Взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны уничтожили на спецполигоне в деревне Кислово Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Авиабомба уничтожена в 16:00. Все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено», – отметили в пресс-службе.

Отметим, что в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Псковской области поступила информация о том, что в районе посёлка Учхоз обнаружили взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Сотрудники Невского Краснознаменного ордена Жукова спасательного центра МЧС России имени Ленсовета 18 июля идентифицировали его как авиационную бомбу ФАБ-50. Находку транспортировали на специальный полигон, чтобы уничтожить. 

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