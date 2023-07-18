Новый тротуар появится на улице Горной в Великих Луках

17:26, 18 июля 2023, ПАИ

Новый тротуар появится на улице Горной в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на городскую Думу.

Так, часть пешеходной зоны рядом с Великолукским медицинским колледжем давно нуждалась в обновлении, неровности мешали передвижению пешеходов и посетителей учебного учреждения.

«На протяжении нескольких лет ко мне обращались жители близлежащих домов и студенты Великолукского медицинского колледжа, чтобы заменить здесь асфальтовое покрытие на тротуаре. В этом году удалось решить финансовый вопрос, и уже сейчас проводятся работы по подготовке к укладке асфальта», – пояснил депутат по округу Николай Андросович, который выехал на объект совместно с представителями УЖКХ и подрядчиком.

Кроме того, во время комиссионного осмотра представители УЖКХ пояснили, что было принято решение выполнить замену тротуаров вниз по улице Горной в рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети.