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Общество

16 псковичей умерло из-за отравления за полгода

91 случай острого отравления химической этиологии зарегистрировали за первое полугодие 2023 года в Псковской области. Это на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Среди мужчин выявлено 49 отравлений, а среди женщин – 42. Также отравились 14 детей в возрасте до 14 лет. Среди подростков в возрасте 15-17 лет отравлений выявлено не было.

По социальному положению пострадавшие чаще безработные – 35,2%, работающие – 30,8 % или пенсионеры – 15,4%. Наиболее часто отравления встречаются в возрастной группе 40-49 лет – 26,4%; 60 лет и старше – 19,8%; 26-39 лет – 17,6%; 0-6 лет – 17%; 18-25 лет – 12,1%; 50-59 лет – 8,8%; 7-17 лет – 3,3%.

16 отравлений закончились летальным исходом. Все отравления зарегистрированы среди взрослого населения.

В 41,8% случаев отравления были связаны с приемом лекарственных препаратов, 20,9% – спиртосодержащей продукции, 5,5% – наркотических веществ. Наиболее частые причины летальных исходов – отравление спиртосодержащей продукцией (87,5%) и наркотическими веществами (12,5%).

«Обстоятельство отравления обычно случайное (с целью опьянения, ошибочный прием, самолечение, непереносимость или побочное действие) – так произошло в 52,8% случаев, реже – преднамеренное (22%)», – заключили у Роспотребнадзоре. 

 

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