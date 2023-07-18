Псковичи могут принять участие в программе по разработке проектов развития городской среды

17:56, 18 июля 2023, ПАИ

Псковичи могут принять участие в программе «Технологии и практики по разработке проектов развития городской среды». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

С июля по август будут проведены публичные экспертные обсуждения, в рамках которых участникам представят лучшие практики по решению вопросов формирования комфортной городской среды, технологии и организации процессов, алгоритмы и чек-листы городского развития, подбор решений по эффективному использованию бюджетных средств.

Проект создан с целью оказания методического содействия органам местного самоуправления в части разработки, реализации и эксплуатации проектов комплексного благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды.

Программа стартует 19 июля. Более подробную информацию можно найти на сайте.

Отметим, что программа разработана АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Министерством строительства и ЖКХ России и Ассоциацией разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды.