Как необходимо готовиться к беременности, объяснила гинеколог

16:07, 12 июня 2026, ПАИ

Правильное планирование беременности – это не только подготовку женского организма к зачатию и вынашиванию ребёнка, но и улучшение показателей здоровья будущего отца. Об этом рассказала врач – акушер-гинеколог Екатерина Карташова в программе «Лики Лук» в интервью «Первому Псковскому».

Если общее здоровье и у мужчины, и у женщины в норме, не требуется специальное лечение, то перед зачатием остаётся вести правильный образ жизни, отметила врач. По её словам, планирующей беременность паре стоит добавить в рацион больше зелени, фруктов и овощей, употреблять пищу, богатую полезными жирами и белками. Помимо обогащения рациона питания, следует дополнительно принимать витамин D, йод. Особого внимания при планировании заслуживает фолиевая кислота.

«При нормальном уровне метафолина, фолиевой кислоты у мужчин и женщин формируются качественные гаметы, то есть обеспечивается хороший генетический материал для зачатия: здоровые сперматозоиды и полноценные яйцеклетки», – сказала врач.

Она заметила, что оптимальное время подготовки организма – не менее трёх месяцев до зачатия. Также важно исключить дефицитные состояния, в частности оценить уровни ферритина, цинка, магния и другие показатели.

«Следует следить за количеством белка: для женщин, планирующих беременность, минимальная потребность – 1,2 грамма на килограмм веса в сутки, чтобы покрыть белковую потребность организма», – продолжила Екатерина Карташова.

Что касается приёма витамина D, то профилактическая доза составляет 2000 МЕ ежедневно. Лучше выбирать масляную форму: либо масляный раствор в каплях, либо капсулы с масляным раствором витамина D. Следует также исключить алкоголь, табачные изделия и стрессовые факторы: всё это влияет на шансы на зачатие, а в будущем и на здоровье малыша, подчеркнула гостья студии.

«Женщинам, планирующим беременность, стоит перейти в более щадящий режим: отказаться от курения, вейпов и алкоголя, контролировать потребление кофеина. Если говорить о кофе, среднестатистическая безопасная норма – 200 миллиграммов кофеина в день. Это примерно две порции эспрессо – такое количество не окажет негативного влияния», – добавила специалист.