Активисты «Единой России» стали частью патриотического автопробега

16:13, 12 июня 2026, ПАИ

Сегодня, 12 июня, в Пскове прошёл патриотический автопробег в честь Дня России, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Партийцы присоединились к колонне. Пробег стартовал от монумента Александру Невскому на горе Соколихе в 14:00.

Маршрут пролегал от улицы Ижорского Батальона и по улице Чудской, мосту Александра Невского, улице Юбилейной, Рижскому и Октябрьскому проспектам, улицам Гражданской, Яна Фабрициуса, Кузнецкой, Юбилейной, Чудской, Леона Поземского и завершится возле монумента «Ледовое побоище» на Соколихе.

Организаторами мероприятия выступили министерство молодежной политики Псковской области и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».