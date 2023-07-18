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Общество

Более десяти тысяч единиц общественного транспорта поставят в регионы РФ

Более десяти тысяч единиц подвижного состава поставят в регионы РФ в рамках программы модернизации общественного транспорта до конца 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в рамках открытого диалога в Совете Федерации.

Фото ПАИ

«В этом году впервые, наверное, за многие-многие годы мы планируем заменить десять тысяч автобусов до конца года», – отметил он.

В первом полугодии в регионы поставили 449 транспортных средств. Из них 338 автобусов, 29 троллейбусов и 82 трамвая.

Из презентации вице-премьера к докладу следует, что общий объём финансирования программы модернизации общественного транспорта составляет 608,7 миллиарда рублей.

В конце 2022 года Хуснуллин рассказывал, что на реализацию программы в сфере обновления общественного транспорта в регионах в 2022-2025 годах планируется выделить 105 миллиардов рублей из федерального бюджета. Также в 2022-2025 годах планируется обновить и модернизировать трамвайную инфраструктуру (будет поставлено 630 трамваев и построено 620 километров путей).

Напомним, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, Михаил Ведерников сообщил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках.

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