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Спорт

Тренировки петербургских фигуристок проходят в Великих Луках

Тренировки фигуристок школы олимпийского резерва из Санкт-Петербурга проходят в Великих Луках в спортивном комплексе «Айсберг» до 23 июля. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на тренера ГБУ СШОР по фигурному катанию Татьяну Шикирун.

Фото: Luki-News

«Для нас очень удобно, что мы можем арендовать лёд на целый день. Мы привезли сюда четыре команды девушек, нас много, и другая арена просто не смогла предоставить такого большого количества льда. Удобно, что в пешей доступности расположена гостиница, и нам не надо никуда ехать. Мы с утра встали, спокойно потренировались. Очень хороший комплекс, много раздевалок, плюс есть зал для отработки программ, в выходной день можно сходить в бассейн и расслабиться после активных тренировок. Кроме того, неподалеку располагается стадион, где мы занимаемся ОФП», – рассказала Татьяна Шикирун.

Тренировочный процесс начинается у фигуристок в 8:00 и заканчивается в 22:00. Занятия проходят под руководством профессиональных тренеров.

«Мы являемся одними из самых сильных команд по синхронному катанию. Команда «Санрайз-1» в этом году в марте выиграла первенство России. «Санрайз-2» по первому спортивному разряду заняла третье место на первенстве России, эта команда практически всё время в призах. Девушки «Санрайз-3» тоже всё время выезжают на всероссийские соревнования и находятся в топе. На первенстве России они заняли четвёртое место, тоже довольно высокий уровень. Самая младшая команда – «Голден Прайз» по второму спортивному разряду за последние несколько лет всегда первая», – отметила тренер школы спортивного резерва.

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