Тренировки петербургских фигуристок проходят в Великих Луках

18:10, 18 июля 2023, ПАИ

Тренировки фигуристок школы олимпийского резерва из Санкт-Петербурга проходят в Великих Луках в спортивном комплексе «Айсберг» до 23 июля. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на тренера ГБУ СШОР по фигурному катанию Татьяну Шикирун.

«Для нас очень удобно, что мы можем арендовать лёд на целый день. Мы привезли сюда четыре команды девушек, нас много, и другая арена просто не смогла предоставить такого большого количества льда. Удобно, что в пешей доступности расположена гостиница, и нам не надо никуда ехать. Мы с утра встали, спокойно потренировались. Очень хороший комплекс, много раздевалок, плюс есть зал для отработки программ, в выходной день можно сходить в бассейн и расслабиться после активных тренировок. Кроме того, неподалеку располагается стадион, где мы занимаемся ОФП», – рассказала Татьяна Шикирун.

Тренировочный процесс начинается у фигуристок в 8:00 и заканчивается в 22:00. Занятия проходят под руководством профессиональных тренеров.

«Мы являемся одними из самых сильных команд по синхронному катанию. Команда «Санрайз-1» в этом году в марте выиграла первенство России. «Санрайз-2» по первому спортивному разряду заняла третье место на первенстве России, эта команда практически всё время в призах. Девушки «Санрайз-3» тоже всё время выезжают на всероссийские соревнования и находятся в топе. На первенстве России они заняли четвёртое место, тоже довольно высокий уровень. Самая младшая команда – «Голден Прайз» по второму спортивному разряду за последние несколько лет всегда первая», – отметила тренер школы спортивного резерва.