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Общество

Формирование новой программы по переселению псковичей из аварийного жилья завершается

Фото пресс-службы правительства региона

Власти Псковской области ведут активную работу по формированию новой региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, в рамках которой будут подлежать расселению многоквартирные дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Перечень должен быть сформирован и направлен в Минстрой России до 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках рабочего совещания губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил главам районов и городских округов задачу еще раз перепроверить и актуализировать все данные об аварийном жилищном фонде, которые занесены в АИС «Реформа ЖКХ», чтобы избежать ошибок и неточностей, а также предоставить в областной комитет по строительству и ЖКХ полный комплект документации по внесенным данным.

Реализация новой программы начнется только после завершения текущей, благодаря которой благоустроенное жилье получат жильцы многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. В общей сложности в рамках этой программы планируется расселить более 40 тысяч квадратных метров, из которых уже освобождено 17 тысяч кв. м аварийной жилой площади, где проживало больше тысячи человек.

Сокращение аварийного жилья осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

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