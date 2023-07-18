Расписание движения пригородных поездов изменится с 18 июля

19:38, 18 июля 2023, ПАИ

С 18 июля по 4 августа изменяется расписание движения пригородных поездов, сообщил комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

С 19 июля по 4 августа изменяется расписание движения поезда №6804 Великие Луки отправлением в 07:10, Сердце 07:21 - 07:40, Кунья 07:58 - 08:00, Артемово 08:10 - 08:11, Жижица 08:28 - 08:38, Русаново 08:49 - 09:32, далее согласно расписанию.



С 19 июля по 4 августа отменяются поезда:

№ 6703 на участке Великие Луки - Невель-2,

№ 6704 на участке Невель-2 – Новосокольники,

№ 6701/6702 на участке Невель-1 - Великие Луки.



19, 21, 23, 26, 28, 30 июля, а также 2, 4 августа назначаются поезда:



№ 6706/6705 - на участке Невель-1 - Новосокольники:

Невель-1 отправление в 17:45, Невель-2 17:57-18:10, Горушки 18:17-18:21, 451-й км 18:40-18:43, Изоча 18:54-18:55, Власье 19:09-19:10, Новосокольники прибытие в 19.23, далее оборот состава поезда №6701/6706. В связи с этим с 19 июля по 4 августа поезд № 6701/6702 следует на участке Новосокольники - Невель-1 по средам.



Назначаются на участке Великие Луки - Новосокольники поезда № 7753 по пятницам, № 8755 на участке Великие Луки - Новосокольники следуют сдвоенными составами РА-1 по воскресеньям, поезд № 7753 на участке Великие Луки - Новосокольники следуют сдвоенными составами РА-1 по средам, пятницам, воскресеньям назначаются на участке Новосокольники – Великие Луки.



Поезд № 7756 Новосокольники отправлением в 19:45, Гущино 19:57-20:00, Воробецкая 20:08, Великие Луки прибытие в 20:18.