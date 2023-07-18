Внук погибшего лётчика посетил место гибели своего деда в Пыталовском районе
Пыталовский район всей семьей посетил Юрий Глебов, внук погибшего 4 июля 1941 года в районе деревни Пустое Воскресенье старшего лётчика-наблюдателя лейтенанта Петра Ивановича Посевкина. Об этом ПАИ сообщила районная газета «Наша жизнь».
Гости из Смоленска побывали у памятника в деревне Бороусы, посетили школьный музей, возложили цветы на захоронении своего родственника в деревне Пустое Воскресенье. Юрий привез с собой много фотографий и документов из семейного архива. Позже их копии тоже будут храниться в музее в деревне Бороусы.
Очень значимо, что на месте захоронения военного летчика Петра Посевкина побывали его правнуки - Анастасия и Александр. У них было много впечатлений от увиденного.
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