Инкассаторский автомобиль вылетел в кювет рядом с Пыталово

19:01, 18 июля 2023, ПАИ

У города Пыталово водитель инкассаторского автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

Прибывшие пожарные деблокировали людей из автомобиля. В результате ДТП пострадал водитель. Он от госпитализации отказался.

По словам очевидца, инкассаторский автомобль при совершении обгона фуры Volvo, которая совершала поворот, не заметил маневра. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.