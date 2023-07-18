Лекцию о соцсетях проведет преподаватель ПсковГУ для псковичей

19:22, 18 июля 2023, ПАИ

Доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ Надежда Лищенко проведет для всех желающих лекцию на тему «Социальные сети как возможности для саморазвития современного молодого человека». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Встреча пройдет 24 июля в 15:00 по адресу: ул. Конная, 2 (актовый зал).

Спикер расскажет, как продвигать свой продукт в социальных сетях, почему для создания актуального контента важно следить за трендами и как правильно развивать свои навыки владения соцсетями.

Чтобы принять участие в лекции, необходимо зарегистрироваться здесь.