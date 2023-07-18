Патриарх Кирилл вручил памятную панагию митрополиту Тихону

20:29, 18 июля 2023, ПАИ

Святейший Патриарх Кирилл вручил памятную панагию митрополиту Тихону, сообщил телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

В праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, по окончании Божественной литургии на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в тронном зале патриарших покоев лавры во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 65-летием со дня рождения вручил митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону, председателю Патриаршего совета по культуре, памятную панагию.