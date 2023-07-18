Айсберг размером с две площади Санкт-Петербурга дрейфует вдоль Антарктиды

21:38, 18 июля 2023, ПАИ

Крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от ледников Антарктиды около 30 лет назад, недавно начал активное движение по течению и теперь дрейфует со скоростью около 150 км в месяц, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Площадь айсберга — около 4 170 кв. км, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга. Крупный массив льда откололся от ледника Фильхнера в сентябре 1986 года.

Ученые отмечают, что будущее айсберга А23а зависит от ряда факторов: воздействия течений, выступов подводного рельефа, метеорологических ситуаций. Но в конечном счете дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего уже в этом году, добавили в пресс-службе института.