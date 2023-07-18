Псковича, избившего работника магазина и укравшего алкоголь, ждёт срок

22:01, 18 июля 2023, ПАИ

Первым заместителем прокурора города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Пскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры.

10 июня 2023 около 17.00 гражданин А. в состоянии алкогольного опьянения увидел на участке местности у магазина EVA GRAFFOVA гражданина С., являющегося сотрудником магазина «Красное и Белое», в руках которого была алкогольного продукция. В этот период у гражданина А. возник преступный умысел, направленный на хищение алкогольной продукции, находившейся при С., а именно одной бутылки виски объемом 0,7 литра и одной бутылки коньяка объемом 0,5 литра.

Реализуя свой преступный умысел, злодей подошел к идущему навстречу С. с алкогольной продукцией в руках и нанес один удар рукой в лицо, а затем выхватил из рук алкогольную продукцию.

Своими умышленными действиями гражданин А. причинил С. моральный вред, а ООО «Альфа М» - материальный ущерб в сумме 1 234 рубля 59 копеек.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.