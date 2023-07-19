Старший матрос Северного флота ВМФ ответил на вопросы островских школьников

00:01, 19 июля 2023, ПАИ

Островские школьники приняли участие во встрече с военнослужащим Северного флота ВМФ России, сообщила газета «Островские вести».

В Островской центральной районной библиотеке состоялась встреча со старшим матросом Северного флота ВМФ России Яковлевым с жителями города. Военнослужащий рассказал об истории флота, о перспективах службы на Крайнем Севере, а также об истории создания Северного флота России.

Он подробно рассказал о службе на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота, а также о всех льготах, предоставляемых военнослужащим в период прохождения военной службы по контракту. Участники встречи с интересом узнали о развитии инфраструктуры на Крайнем Севере, обеспечении денежным довольствием и выделении служебного жилья в период прохождения военной службы.

Как отметил военнослужащий, каждый может изъявить желание служить на Крайнем Севере по контракту.