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Общество

Старший матрос Северного флота ВМФ ответил на вопросы островских школьников

Островские школьники приняли участие во встрече с военнослужащим Северного флота ВМФ России, сообщила газета «Островские вести».

Фото газеты "Островские вести"

В Островской центральной районной библиотеке состоялась встреча со старшим матросом Северного флота ВМФ России Яковлевым с жителями города. Военнослужащий рассказал об истории флота, о перспективах службы на Крайнем Севере, а также об истории создания Северного флота России.

Он подробно рассказал о службе на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота, а также о всех льготах, предоставляемых военнослужащим в период прохождения военной службы по контракту. Участники встречи с интересом узнали о развитии инфраструктуры на Крайнем Севере, обеспечении денежным довольствием и выделении служебного жилья в период прохождения военной службы.

Как отметил военнослужащий, каждый может изъявить желание служить на Крайнем Севере по контракту.

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