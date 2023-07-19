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Общество

Варить варенье из чёрной смородины советует сегодня народный календарь

Память преподобного Сисоя Великого отмечается 19 июля, сообщает портал calend.ru.

Он был монахом-отшельником и жил в Египетской пустыне в пещере, освященной молитвами его предшественника — преподобного Антония Великого. За 60 лет отшельничества Сисой смог достичь высокой духовной чистоты и получил в награду дар чудотворения. Однажды у него даже получилось вернуть к жизни умершего отрока.

Сисой был милостив к ближним, всех принимал с любовью и состраданием. Перед смертью преподобный сказал, что видит святых пророков и апостолов, и за его душой прибыли ангелы. Затем он сообщил ученикам, что перед ним предстал сам Бог, и умер.

На Руси люди завершали посевные работы, а также наблюдали за приметами. Считалось, что этим утром роса приобретает целебные свойства, которые могут дать силы и здоровье человеку и животному. «Сысой (Сисой) — ходи по росе босой», — говорили в народе. Также крестьяне верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба: «От Сысоевых зовов роса силу берет, колос наливается. А хлеб поднимается худой — значит, не намолен Сысой».

В этот день в деревнях начинали варить варенье из черной смородины.

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