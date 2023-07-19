В России льготная ипотека может стать доступной для покупки вторичного жилья

07:40, 19 июля 2023, ПАИ

Льготную и семейную ипотеку на вторичное жильё могут ввести по запросу регионов в городах, где нет новостроек. Такой вариант разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Ранее необходимость ее ввода обсуждал президент РФ Владимир Путин с главой «Дом.РФ» Виталием Мутко, сообщает издание «Известия».

Предлагается дать субъектам право выбирать населённые пункты, где не строится новое жилье и которые имеют особое значение для региона, чтобы запустить там льготную и семейную ипотеку. Об этом говорится в письме за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского в Минстрой и «Дом.РФ».

«Считаем правильным повышать адресность и эффективность федеральных программ с участием регионов. Для этого нужно донастраивать программы под потребности конкретного муниципалитета, в том числе удовлетворяя растущий спрос граждан при нехватке предложения на рынке жилищного строительства», — отметил заместитель генерального директора «Дом.РФ» Алексей Ниденс.

Сегодня льготные ипотечные программы распространяются только на новостройки. То есть право на жилье есть у всех граждан, но не всем доступны одинаковые условия для его приобретения.

«По сути, речь о справедливости по отношению к тем семьям, которые живут в небольших городах, где не строится новое жилье. Сегодня, чтобы получить льготную ипотеку, людям приходится переезжать в областные центры или в другие регионы», — сказал Александр Якубовский.