Запись на диспансеризацию через «Госуслуги» временно недоступна в Псковской области

08:22, 19 июля 2023, ПАИ

Запись для прохождения профилактических осмотров, диспансеризации посредством единого портала государственных услуг в регионе временно недоступна. Это связано с техническими неполадками на стороне федерального сервиса («Госуслуги»), сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Ведутся работы по восстановлению работоспособности сервиса. Сроки восстановления работоспособности сервиса не превысят двух суток», - говорится в сообщении.

Записаться для прохождения профилактических осмотров и на диспансеризацию можно посредством кол-центров, телефонов регистратуры, а также при личном посещении медицинской организации.