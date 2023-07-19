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Общество

Запись на диспансеризацию через «Госуслуги» временно недоступна в Псковской области

Запись для прохождения профилактических осмотров, диспансеризации посредством единого портала государственных услуг в регионе временно недоступна. Это связано с техническими неполадками на стороне федерального сервиса («Госуслуги»), сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

«Ведутся работы по восстановлению работоспособности сервиса. Сроки восстановления работоспособности сервиса не превысят двух суток», - говорится в сообщении.

Записаться для прохождения профилактических осмотров и на диспансеризацию можно посредством кол-центров, телефонов регистратуры, а также при личном посещении медицинской организации.

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