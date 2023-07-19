В Великих Луках молодую пару осудили за покушение на сбыт наркотиков

08:45, 19 июля 2023, ПАИ

За покушение на незаконный сбыт наркотиков молодую пару из Великих Лук осудили на пять лет лишения свободы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде установили, что 12 июля прошлого года молодая пара извлекла из тайника наркотическое средство, расфасовала его на мелкие партии и сделала «закладки» на территории Великих Лук. Великолукские полицейские изъяли наркотические средства из незаконного оборота.

Злоумышленников признали виновными - девушке назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.