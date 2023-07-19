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В Великих Луках молодую пару осудили за покушение на сбыт наркотиков

За покушение на незаконный сбыт наркотиков молодую пару из Великих Лук осудили на пять лет лишения свободы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: ПАИ

В суде установили, что 12 июля прошлого года молодая пара извлекла из тайника наркотическое средство, расфасовала его на мелкие партии и сделала «закладки» на территории Великих Лук. Великолукские полицейские изъяли наркотические средства из незаконного оборота.

Злоумышленников признали виновными - девушке назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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