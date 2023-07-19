Цифровые паспорта промпродукции могут создать в России

09:32, 19 июля 2023, ПАИ

Цифровые паспорта промышленной продукции могут появиться в России. Соответствующий проект изменений в федеральный закон «О промышленной политике в РФ» должен быть внесен в Госдуму в ближайшее время, пишет «Известия» со ссылкой на главу Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергея Катырина.

По его словам, в числе правок – создание системы цифровых паспортов промышленной продукции.

«Палата поддерживает такую новеллу, как создание системы цифровых паспортов промышленной продукции. Это позволит в едином ключе идентифицировать однотипные российские товары на всем их «жизненном цикле» по цепочке: регулятор – заказчик – производитель – поставщик – конечный потребитель», – сказал Сергей Катырин.

Также глава ТПП рассказал, что спрос на отечественную промышленную продукцию предлагается стимулировать посредством использования специального логотипа государственной информационной системы промышленности ГИСП. По его словам, это делается для более активного продвижения российских товаров на рынках сбыта.

Отмечается, что Минпромторг России уже разрабатывает «логотип российского товара», который представляет собой идентификацию продукции по специальному QR-коду, что позволит ознакомиться с соответствующей записью о продукции в ГИСП, техническими характеристиками, данными об уровне локализации.

Сергей Катырин объяснил, что поправки направлены на первоочередное закрепление мер стимулирования приобретения российской промышленной продукции при реализации инвестиционных проектов с господдержкой перед промышленной продукцией, происходящей из иностранных государств.

Законопроект предусматривает введение реестра российской промышленной продукции.