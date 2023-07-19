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Московские студенты проходят практику в Псковском музее

Студенты факультета теории и истории искусства Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств проходят практику в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В рамках учебной практики студенты изучают культурное наследие музеев страны. Путешествие по музейным объектам в Пскове продолжается в течение двух дней.

Вчера студенты посетили экспозицию «Культура и искусство древнего Пскова» в главном здании музея, залы Картинной галереи и Поганкиных палат.

Там они узнали об истории и богатейшем культурном наследии Псковской земли на примере уникальных экспонатов, хранящихся в музее. Сегодня студентам предстоит посетить Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря с его уникальными фресками XII века, Двор Постникова и Варлаамовский угол.

Отметим, что Псковский музей-заповедник всегда поддерживает подобные инициативы и идёт навстречу учебным заведениям, которые выбирают музейное пространство местом прохождения студенческих практик.

В частности, в этом году в Псковском музее учебную практику проходили студенты иконописной школы при Московской духовной академии. Ребята занимались изучением шедевров древнерусской иконописи из фондов музея, представленных в пространстве экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».

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