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В ПсковГУ напомнили абитуриентам о сроках подачи оригиналов документов на поступление

Для зачисления в ПсковГУ абитуриентам необходимо в срок подать документы, включая оригинал документа об образовании. Подавать их необходимо именно в университет, а не на определённую программу в вузе, так как зачисление будет происходить по системе расставленных приоритетов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Как разъяснили в приёмной комиссии ПсковГУ, поступающие без вступительных испытаний, а также те, кто поступает на места в пределах квот, должны предоставить оригиналы документов до 12:00 28 июля. Завершение приёма оригинала документа установленного образца от абитуриентов, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места, – до 12:00 3 августа.

Место приёма оригиналов: Псков, площадь Ленина, 2, студенческий МФЦ (вход со стороны Университетского сквера).

Напомним, в ПсковГУ приняты меры поддержки первокурсников. В частности, всем абитуриентам, чьи баллы ЕГЭ по физике, математике, химии и биологии выше 80, назначается повышенная стипендия, которая выплачивается ежемесячно в течение всего первого семестра обучения. Если на высокие баллы сданы ЕГЭ по нескольким предметам, то будет назначена стипендия по тому баллу ЕГЭ, который выше. Стипендии не суммируются.

Размер стипендии в период дальнейшего обучения определяется успешностью сдачи экзаменационных сессий, а также активным участием студентов в научной, спортивной, творческой и общественной жизни университета, победами в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах. Повышенная академическая стипендия в ПсковГУ может достигать 12 000 рублей.

Данная мера обусловлена тем, что Псковский регион очень нуждается в специалистах медико-биологических, инженерно-технических и IT направлений. В ПсковГУ выделено большое количество бюджетных мест на эти направления, а в процессе обучение уделяется особое внимание научно-практической подготовке студентов, реализации межвузовских и международных проектов сотрудничества и стипендиальной поддержке поступивших на эти программы бакалавриата и специалитета.

Кроме того, абитуриенты-медалисты, поступившие в ПсковГУ, будут получать надбавку к стипендии в размере 5000 рублей ежемесячно в течение первого семестра обучения. Решение об этом принято вузом по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В случае если студент, получающий такую надбавку, сдаст зимнюю сессию на отлично, стимулирующая выплата будет сохранена до окончания им первого курса. Добавим, что данная инициатива, направленная на поддержку талантливых школьников, распространяется не только на ребят из Псковской области, но и тех, кто проживает в других регионах России. Выплаты будут осуществляться в рамках реализации вузом программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

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В ПсковГУ напомнили абитуриентам о сроках подачи оригиналов документов на поступление

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