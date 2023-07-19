Фестиваль активного отдыха пройдёт в Псковском районе

11:50, 19 июля 2023, ПАИ

Традиционный фестиваль активного отдыха «Алек-2023», посвящённый Дню физкультурника и Дню строителя, пройдёт в Псковском районе вблизи озера Жуковское с 4 по 6 августа. Об этом сообщается в группе «СКО Русь» в соцсети «ВКонтакте».

Так, 4 августа начнётся ночная эстафета по спортивному ориентированию. В следующий день пройдёт детский забег, классические соревнования по спортивному ориентированию и культурно-массовые мероприятия. В последний день фестиваля состоится ориентирование по выбору и награждение.

Отметим, что предварительные заявки принимают до 30 июля. Для каждого мероприятия на фестивале существует вступительный взнос, стоимость которого уменьшится, если участник подаст предварительную заявку.

Напомним, что недавно председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин подвёл итоги фестиваля «Алоль-2023».