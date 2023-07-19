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Общество

Экстремальное шоу покажут на фестивале «Соловьиная ночь» в Пскове

Экстремальное силовое шоу покажут для гостей фестиваля «Соловьиная ночь» в Пскове 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

«Порховский богатырь Денис Ефимов удивит зрителей необычными и даже опасными трюками со строительными инструментами – от лопат до гаечных ключей. Не обойдётся без огненного шоу!» – отметили в учреждении.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Мероприятие состоится 22 июля в 16:00 на площадке «Кузнечный двор» в Финском парке.

Отметим, Денис Ефимов – атлет-экстремал, основатель силового шоу Crazy worker. Он является участником различных проектов и шоу: Hardcore Fighting Championship, Denis Vovk, FitStars, «Один день в городе».

Напомним, что фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдёт в Пскове 21 и 22 июля.

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