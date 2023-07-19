Лекции и тренинги посещают участники второго заезда форума «Истоки»

10:55, 19 июля 2023, ПАИ

Участники второй смены «Историко-культурное наследие» Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» поучаствовали в мастер-классах, лекциях на тему истории России и культуры народов страны, а также проверили знания в историческом квизе. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В мероприятиях принимают участие порядка 200 молодых историков, архивистов, реконструкторов и поисковиков из 60 регионов страны.

Заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Денис Шполянский рассказал о расцвете России во время правления династии Романовых. Помощник директора Музея Победы Андрей Широков поделился опытом реализации исторического проекта «Лица Победы» провёл несколько лекций для участников форума «Истоки».

Участники форума также присоединились к интерактивной лекции «Ономастика» – происхождение имен собственных, откуда, когда и почему появились названия рек, городов, улиц, кораблей. В качестве эксперта по этой теме выступил историк, руководитель проектов дирекции федеральных программ ВОД «Волонтёры», руководитель направления «Моя история» Павел Иванюта.

Идеолог и главный редактор портала «Российские древности» Алексей Паевский презентовал форумчанам проект «Российские древности», археология и археологическое волонтёрство».

Под руководством директора Центра по обеспечению прав молодёжи в цифровом пространстве университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), молодёжного цифрового омбудсмена Дмитрия Гуляева участники «Истоков» приняли участие в интерактивном мастер-классе «Клевета, оскорбление и диффамация – три «кита» агрессии в Сети?». Большой интерес вызвала также лекция заведующего кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доцента, лауреата премии «Цифровой юрист года» в рамках премии Рунета (2021), руководителя Центра компетенций «Киберправо» Алексея Минбалеева на тему «Искусственный интеллект и право. Как защитить права человека от искусственного интеллекта и нейронных сетей».

Руководитель дирекции коммуникаций и связей с общественностью ВОД «Волонтёры Победы», руководитель направления «Медиапобеда» Ксения Капитонова провела тренинговую сессию «Мастерская патриотического контента», где дала советы по созданию медиаматериалов и использованию полученных знаний в игровых ситуациях.

Кроме того, в рамках программы форума участники «Истоков» продолжили трудиться над разработкой проекта музейного комплекса и получили консультации по доработке грантовых проектов от директора АНО Центр профессиональных компетенций «Приоритет», эксперта «Росмолодежь. Гранты» Олеси Назарой.

Молодые историки, архивисты, реконструкторы и поисковики смогли принять участие в историческом квизе от Российского военно-исторического общества, посмотреть избранные серии документального фильма «Гибель империи: Российский урок» и обсудить их с отцом Анастасием.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.

Отметим, в июле прошла торжественная церемония открытия историко-культурного центра «Истоки» в Печорах.