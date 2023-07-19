Безработный великолучанин украл из магазина три упаковки кофе

11:34, 19 июля 2023, ПАИ

Житель Великих Лук украл из магазина три упаковки кофе. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Установлено, что 13 июля неизвестный, находясь в магазине на улице Вокзальной, открыто, без применения насилия похитил три пачки кофе. Представительница магазина торговой сети незамедлительно обратилась в полицию.

В данном преступлении подозревается безработный, ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель. Злоумышленник задержан, он дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело.