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Происшествия

Безработный великолучанин украл из магазина три упаковки кофе

Житель Великих Лук украл из магазина три упаковки кофе. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Установлено, что 13 июля неизвестный, находясь в магазине на улице Вокзальной, открыто, без применения насилия похитил три пачки кофе. Представительница магазина торговой сети незамедлительно обратилась в полицию.

В данном преступлении подозревается безработный, ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель. Злоумышленник задержан, он дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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