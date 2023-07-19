Великолукские футболисты завершили первый круг ЮФЛ на втором месте

11:36, 19 июля 2023, ПАИ

Команда СШОР «Экспресс» (ребята 2006 года рождения) завершила игры первого круга юношеской футбольной лиги на втором месте. Об этом сообщается на сайте юношеской футбольной лиги.

В последней игре первого круга великолучане сыграли вничью с петербургской командой «Алмаз-Антей», которая шла на третьем месте в турнирной таблице. Подопечные Ивана Примака пропустили гол на 22-й минуте встречи. Между собой не разобрались защитник Дмитрий Богданов и вратарь Всеволод Елисеев. Но уже к концу первого тайма «Алмаз-Антей» допустил ошибку в обороне, которой успешно воспользовался Геннадий Никитин. Отметим, что гол стал для великолучанина одиннадцатым на молодёжном чемпионате. Таким образом, Геннадий Никитин занимает первую строчку в списке бомбардиров юношеской футбольной лиги по итогам первого круга.

Во втором тайме игра шла на половине поля великолучан. Но команда в полном составе успешно отбивала опасные атаки соперника. Впереди искал свой момент Геннадий Никитин. Так, на 71-й минуте великолукский нападающий выиграл воздух у защитника «Алмаза-Антея», после чего успешно вошёл в штрафную с мячом, но не сумел попасть в створ ворот.

Чемпионат возобновится для великолукской команды 12 августа домашней игрой против «Балтики».