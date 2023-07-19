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Великолукские футболисты завершили первый круг ЮФЛ на втором месте

Команда СШОР «Экспресс» (ребята 2006 года рождения) завершила игры первого круга юношеской футбольной лиги на втором месте. Об этом сообщается на сайте юношеской футбольной лиги.

Фото здесь и далее: Елена Костюкович

В последней игре первого круга великолучане сыграли вничью с петербургской командой «Алмаз-Антей», которая шла на третьем месте в турнирной таблице. Подопечные Ивана Примака пропустили гол на 22-й минуте встречи. Между собой не разобрались защитник Дмитрий Богданов и вратарь Всеволод Елисеев. Но уже к концу первого тайма «Алмаз-Антей» допустил ошибку в обороне, которой успешно воспользовался Геннадий Никитин. Отметим, что гол стал для великолучанина одиннадцатым на молодёжном чемпионате. Таким образом, Геннадий Никитин занимает первую строчку в списке бомбардиров юношеской футбольной лиги по итогам первого круга.

Во втором тайме игра шла на половине поля великолучан. Но команда в полном составе успешно отбивала опасные атаки соперника. Впереди искал свой момент Геннадий Никитин. Так, на 71-й минуте великолукский нападающий выиграл воздух у защитника «Алмаза-Антея», после чего успешно вошёл в штрафную с мячом, но не сумел попасть в створ ворот. 

Чемпионат возобновится для великолукской команды 12 августа домашней игрой против «Балтики».

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